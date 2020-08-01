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الأرصاد: الحرارة قد تصل لـ46 درجة في العيد والرطوبة 90%

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محمد عزالدين
10:25 ص | السبت 01 أغسطس 2020
الأرصاد

الأرصاد

كشف الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن الأحوال الجوية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، مع الإعلامية إيمان منصور، على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة ON، إنّ نسبة الرطوبة ستكون مرتفعة على الوجه البحري والقاهرة لتصل لـ80%، وتصل لـ90% في السواحل الشمالية.

وأوضحت أنّه سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة من 2 لـ3 على معظم أنحاء الجمهورية، والطقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على القاهرة شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وقد تصل لـ46 درجة مئوية: "ستنفض معدلات الحرارة تدريجيا، ونسب الرطوبة المرتفعة مستمرة حتى نهاية أغسطس".

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