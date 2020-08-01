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الأرصاد تنصح المواطنين بالمشروبات الباردة: أغسطس أعلى شهور السنة رطوبة

كتب:

محمد عزالدين
12:41 م | السبت 01 أغسطس 2020
الرطوبة

الرطوبة

قال الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنَّ شهر أغسطس يعتبر أعلى شهور السنة رطوبة، ولنفس السبب لا يسمح بارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير".

وأضاف أنَّه عادة ما تسبب هذه الرطوبة شعور خانق طيلة الوقت حتى في فترات المساء والسبب وراء ذلك هو الرياح التجارية في المحيط الهندي تهب بزاوية مختلفة علي شرق أفريقيا ومع مرور الأيام يبدأ التيار الشرقي الرطب في التدفق أكثر فأكثر.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بتناول المشروبات الباردة بشكل أكبر خلال شهر أغسطس.

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