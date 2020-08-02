تقديم الخدمة الطبية لـ5 ملايين مواطن خلال 6 أشهر بالشرقية

قدمت المراكز الطبية والوحدات الصحية وعيادات الحي ومكاتب الصحة بالشرقية، وعددهم 484 بالمحافظة، الخدمة الطبية لما يقارب 5 ملايين مواطن خلال 6 أشهر.

تم تقديم خدمات الرعاية الأولية والعيادات الخارجية والتطعيمات وغيرها من الخدمات الأخرى لـ 4987233 مواطنا، منها توقيع الكشف الطبي على المرضى بالعيادات الخارجية لـ1297544 مريضا، وتقديم الخدمات الطارئة بالاستقبال لـ75178 مواطنا، وخدمات متابعة الحوامل المترددة لـ129583، والحوامل الجدد 51201.

كما تم متابعة الحالة الصحية لـ 464982 طفلا، والتطعيم الروتيني لـ 650915 طفلا، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 1188127 سيدة، وتقديم خدمات طب الأسنان لـ 241050 مواطنا، وإجراء 888653 فحوصات معملية للمرضى.