"بيطري الشرقية" يشرف على ذبح 843 أضحية خلال العيد

أكد الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه خلال أول وثاني أيام العيد أشرفت المديرية على أعمال ذبح 843 رأس ماشية وأغنام أضاحي بالمجازر التابعة للمديرية للحفاظ على سلامة اللحوم مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء أعمال الذبح.

وأشار إلى أنه تم تحرير 7 محاضر ذبح بالشوارع بالمخالفة لقرار المحافظ الصادر في هذا الشأن للحفاظ على البيئة والحد من تفشي الأمراض والأوبئة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وقسم الصحة العامة والتفتيش على اللحوم) بالتنسيق مع (مباحث التموين بالزقازيق) شنت حملات تفتيشية على محلات الجزارة وشوادر بيع الحوم وثلاجات حفظ وبيع اللحوم بمدينة الزقازيق، أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفة وضبط 100 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و421 كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر.