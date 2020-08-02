الجزائر تصدق على قانون تجريم الاعتداء لفظيا وجسديا على العاملين بالصحة

وقع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، الذي يجرم الاعتداءات اللفظية والجسدية على العاملين بقطاع الصحة.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان، إن الأحكام الجديدة تضمنت توفير الحماية الجزائية لجميع العاملين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية، ومعاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة، واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى.