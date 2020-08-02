ذبح 10 عجول وتوزيعها على مستحقيها في البحيرة

قال عادل درغام، مدير فرع جمعية الأورمان بالبحيرة، إن الجمعية ذبحت صباح اليوم، 10 عجول وتوزيعهم بالمجان على الأسر المستحقة بقرى "عزبة عنبر بمركز حوش عيسى، عزبة زعيتر مركز المحمودية، قرية افلاقة البلد مركز دمنهور، قريتي النجيلة ومنشأة أبو رية مركز كوم حمادة، عزبتي عاشور والمركب مركز أبو المطامير، قرى النجارين وزاوية أبو شوشة وكفر لحيمر مركز الدلنجات".

وبذلك يصبح إجمالي ما تم ذبحه خلال أيام العيد الثلاثة 30 عجلا، وتم اختيار الأضاحي بعناية شديدة وفقاً للأحكام الشرعية للأضحية وأن عملية الذبح تمت داخل المجازر المعتمدة من وزارة الزراعة وتحت إشراف الطب البيطري.

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بدور المشاركة المجتمعية وجهود مؤسسات المجتمع المدني، خاصة جمعية الأورمان لدورها ونشاطها الخدمي والخيري بمدن ومراكز المحافظة، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً والعمل على تلبية احتياجاتهم.