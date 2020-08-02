الجيش العراقي: سنواصل العمل مع التحالف الدولي وفق استراتيجية بلادنا

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم، إنَّ العراق سيواصل العمل المشترك مع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وفق الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة العراقية.

وأوضح "رسول"، في بيان، "العلاقة بين القوات المسلحة العراقية والتحالف الدولي ‬مبنية على 3 أساسيات وهي: التدريب، التسليح، التجهيز".

وأضاف المتحدث العسكري العراقي، "‏سنواصل العمل المشترك وفق الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة العراقية"، وفقًا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

الاستخبارات العراقية تعتقل خلية إرهابية تنتمي لداعش في ديالي

من جانبها، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات العراقية، اليوم، اعتقال خلية إرهابية كانت تنقل المواد الغذائية إلى عوائل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى.

وقالت المديرية العراقية، في بيان، إنَّ "قوات مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الاستخبارات العراقية تمكنت من خلال المتابعة المستمرة من اعتقال عناصر إرهابية تعمل على إيصال المواد الغذائية إلى عوائل عصابات داعش".

وأضافت المديرية العامة للاستخبارات العراقية، أنَّه تمّ اعتقال 4 إرهابيين في قرية أبو موسى بقضاء المقدادية وضبط بحوزتهم مسدس كاتم، حيث اعترفوا بانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية، ونقل المواد الغذائية والكفالات لعوائل عصابات داعش الإرهابي، كما اعترفوا بتخطيطهم للقيام بأعمال إرهابية خلال أيام عيد الأضحى، حيث استطاعت الاستخبارات من إفشال مخططهم وتوقيفهم وفق المادة 4/ إرهاب".