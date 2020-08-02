عريقات يستنكر التحريض الأمريكي المتواصل ضد محمود عباس

استنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، التحريض الأمريكي المتواصل ضد الرئيس محمود عباس وأعضاء القيادة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال عريقات، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم، إن دعوة عضو مجلس النواب الأمريكي دوج لامبورن، لفرض عقوبات على عباس والقيادة، تأتي لعقاب الضحية على رفض المشروع الأمريكي لتسوية الصراع، واصفا ذلك بالبلطجة والابتزاز المرفوضين.

وأوضح عريقات أن إسرائيل ستتحمل المسؤولية كاملة على الأراضي المحتلة في حال تنفيذ المشروع الأمريكي، وأن السلطة الوطنية أسست لنقل أبناء شعبنا من الاحتلال إلى الاستقلال، لا أن تكون أداة لاستمرار الاحتلال.