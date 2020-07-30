السيسي يتلقى تهنئة من الرئيس الفلسطيني بعيد الأضحى

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً صباح اليوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب الرئيس الفلسطيني عن خالص أمنياته بأن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على الشعب المصري وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص تقديره للتهنئة الكريمة من أخيه الرئيس محمود عباس، متمنياً لفلسطين الشقيقة حكومة وشعباً كل سلام وتقدم وازدهار.