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محمود مسلم

السيسي يتلقى تهنئة من الرئيس الفلسطيني بعيد الأضحى

كتب:

محمد أبو عمرة وعادل الدرجلي
02:17 م | الخميس 30 يوليو 2020
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً صباح اليوم من الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث أعرب الرئيس الفلسطيني عن خالص أمنياته بأن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على الشعب المصري وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

من جانبه، أعرب الرئيس عن خالص تقديره للتهنئة الكريمة من أخيه الرئيس محمود عباس، متمنياً لفلسطين الشقيقة حكومة وشعباً كل سلام وتقدم وازدهار.

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