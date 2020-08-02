"البيئة" عن واقعة قتل شباب لدولفين: ليست في مصر وتم تحريرها

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن كافة التحليلات العلمية المتخصصة من قبل خبراء المحميات والحياة البحرية بقطاع حماية الطبيعة، أكدت أن الصور المتداولة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لقتل مجموعة من الشباب لدولفين صغير بالسواحل المصرية هو أمر عار تمامًا من الصحة.

وشددت الوزيرة على أن الصور المتداولة تشير إلى أحد السواحل بدول المغرب العربي، وليست بأي من السواحل المصرية .

وكانت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي قد تناولت عددًا من الأخبار والفيديوهات والصور المغلوطة عن رصد قتل دولفين من قبل عدد من الشباب، زاعمين أنها بأحد السواحل المصرية، وذلك بالمغالطة للواقع وللمؤشرات والتحليل العلمي للصور التي تشير إلى أحد سواحل دول المغرب العربي وليس مصر.

وفور تداول الصور، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بالتحقق من الصور المتداولة، حيث أثبت التحليل العلمي أنها بساحل إحدى دول المغرب العربي، وأن الدولفين الظاهر فى الصور والفيديو من نوع "common dolphin"، وهو من الأنواع واسعة الانتشار بالبحر المتوسط، كما أكدت المتابعة إعادة اطلاق الدولفين مرة أخرى لبيئته الطبيعية، وأنه لم يُقتل كما هو متداول.