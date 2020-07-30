البيئة تناشد المواطنين بالتخلص الآمن من مخلفات الذبح

قال المهندس يحيى عبدالله، مسؤول المخلفات الصلبة والرصد والمتابعة بوزارة البيئة، إنّه جرى التنسيق بشكل كامل مع وزارة التنمية المحلية بشأن مخلفات الأضاحي، خاصة في ظل الظروف الحالية لفيروس كورونا، إذ يتم رفع المخلفات بشكل دوري، والتنسيق مع هيئتي نظافة القاهرة والجيزة والأفرع الإقليمية.

وأضاف عبدالله، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنّ هناك فرق للرصد في الشوارع تتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخلفات والتبليغ الفوري، متابعا أنّ الوضع هذا العام سيكون مختلف، وأي من المخلفات الناتجة عن الذبح من دماء أو روث يتم التخلص منها في الشارع وتتعرض للهواء، تؤدي لنمو البكتيريا.

وأشار إلى أنّ الدولة تعمل بكل جهدها لمجابهة فيروس كورونا، وعلى المواطن المصري التعاون وعدم إلقاء المخلفات في الشارع والتخلص من مخلفات الذبح بطريقة آمنة، موضحا أنّ مخلفات الذبائح أضرارها كبيرة جدًا وتعمل على تلويث البيئة.

وناشد المواطنين للتخلص من مخلفات الذبح بطرق مشروعة، لافتا إلى أنّ التلوث هذا العام سيكون أقل بكثير عن الأعوام السابقة، لأن وزارة البيئة تعمل على إزالة المخلفات أولًا بأول، كما أنّ المخلفات العضوية الناتجة عن عملية الذبح يخرج منها منتجات جيدة.