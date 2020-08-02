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تعافي 872 حالة من كورونا بمستشفى الحميات بقنا

كتب:

رجب آدم
03:25 م | الأحد 02 أغسطس 2020
حميات قنا

حميات قنا

أعلن كمال شلبي سكرتير عام محافظة قنا، تعافي 872 حالة من فيروس كورونا المستجد بمستشفى الحميات بمدينة قنا، وذلك منذ تحويلها إلى مستشفى لعزل المصابين بالفيروس.

جاء ذلك خلال زيارة "شلبي" الميدانية للمستشفى على رأس اللجنة المختصة بالمرور على مستشفيات العزل، حي أوضح أن معامل المستشفى بدأت في إجراء تحاليل "PCR" الخاصة بفيروس كورونا المستجد للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم نتيجة التحليل خلال 24 ساعة من سحب العينة.

وتفقد سكرتير عام المحافظة وأعضاء اللجنة خلال جولتهم أقسام الصيدلية والمعمل  والمطبخ والمخازن، حيث تم التأكد من قبل أعضاء اللجنة من توزيع الوجبات المقررة للمرضى والعاملين طبقًا للمقررات، وكذلك التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والقفازات والحفاظ على مستوى النظافة، كما تم التأكد من توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمعملـ وكذلك الأدوية والأمصال وكافة أصناف العلاج الوارد في بروتوكول الوزارة.

 

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