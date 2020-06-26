محافظ قنا: وصول جهاز "PCR" لمستشفى حميات نجع حمادي

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا عن وصول جهاز "PCR" لتحليل عينات المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وسيتم تركيبه بمستشفى حميات نجع حمادي لخدمة المواطنين بمدن شمال المحافظة.

أوضح الداودي أنه سيتم تركيب الجهاز وبدء العمل به خلال أسبوع بهدف المساهمة في سرعة اكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا وهو ما يسهم في تحجيم انتشار الفيروس بين المواطنين.

فيما تفقد الدكتور راجي تاوضروس، مدير مديرية الصحة، أقسام مستشفى الحميات لمتابعة انتظام سير العمل ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية كما تفقد أعمال التطوير بالمستشفى والتي تشمل تركيب شبكة غازات بالغرف وقسم العناية المركزة بـ٨ أسرة بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.