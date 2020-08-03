حظك اليوم الاثنين 3-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج الفلكية على دائرة البروج إلى 12 برجًا تخلف فيما بينهم في الصفات، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الحادي عشر يدعم أعمالك وعلاقتك بالزملاء والأصحاب، فقط لا ترفض نصيحة المخلصين منهم.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس داعمان واليوم تتحالف الكواكب لتمنحك يقظة وإشراقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر المكتمل في وضع معاكس.. تحكّم في عصبيتك واهدأ لتحسن تدبير أمورك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتحكم في عصبيتك ولا تعطِ الثقة لأي شخص إلا بعد التحري جيدا عنه.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الحظ يمدك بالبصيرة والقدرة على إيجاد الحلول لمشاكل عالقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تبدو مستعدا لاتخاذ مواقف بطولية وتشعر بالتقدير.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا أو ماليا وعليك بالحذر.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يجعلك تحارب من أجل التقدم وتحمي نفسك وتعيد صياغتها.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر المكتمل في مواجهتك.. استرخ اليوم وفكّر بإيجابية فلا شيء يستحق الغضب.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك بأن تستمع للرأي الآخر وعليك أن تبدي احتراما لشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الصحة.. اعتنِ بصحتك وراقب في صمت وانتبه اليوم لما يدور في الخفاء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب القيل والقال ولا تفخر بنفسك لتتفادى المتاعب، وحاول أن تبقى هادئا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة أنعام سالوسة، ويوافق تاريخ ميلادها 9 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يدعم تقدُّم أعمالك وتندمج بسرعة في علاقتك بالآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل الحب يعدك بعلاقات عاطفية طيبة وتتعامل بود.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر المكتمل يجعلك مشوشا.. لا تعرف من أين تبدأ فلا تستسلم للتشوش ونظم أفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

قد تكون على موعد مع تجمّع عائلي أو لقاء عاطفي، وعليك أن تتعامل بلباقة مع الجميع.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تعدك الكواكب بالسهولة واليسر في خطواتك وتستفيد جيدا من المعطيات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في منزل العلاقات يدفعك للانفتاح، ومع ذلك تضع حدا للعلاقات الهشة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الثاني وعليك أن تخطط جيدا قبل أن تتحرك لتكسب دعما.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

يدعوك الفلك أن تكون مثالا وقدوة إذا أردت أن يتبعك الآخرون.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تنافر القمر والشمس يطالبك اليوم بالصبر والمرونة أمام المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في برجك.. قاوم ميلك للعصبية وعليك بالصمود أمام الضغوط.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان طلعت زين، ويوافق تاريخ ميلاده 14 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الصحة.. لا تبالغ في إظهار قوتك واعتنِ بصحتك ولا تظهر خططك أو مشاعرك واعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن عن أفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.