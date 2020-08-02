حظك اليوم الأحد 2-8-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

لا يتقبل رجل برج القوس نصائح من الآخرين بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تنافر عطارد والقمر في منزلي المال يطالبك أن تدرس جيدا خطواتك وقراراتك وأمورك المالية كي تتخذ قرارات صائبة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك وقد يصيبك ذلك بالتشوش في مشاعرك، حاول أن ترتب أفكارك وأولوياتك وضاعف تركيزك ولا تبعثر طاقتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين الذي يوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.