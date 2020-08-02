حظك اليوم الأحد 2-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يقدس العلاقات الأسرية، ويحب الخير ويحاول أن يشارك فى الأعمال التطوعية بشكل مستمر، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك بالعمل في سرية وكتمان وعدم إعلان خططك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد تشعر بالقلق والعصبية ويجب أن تحكّم عقلك لتهدأ.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان نجيب الريحاني الذي يوافق تاريخ ميلاده 21 يناير.