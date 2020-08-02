حظك اليوم الأحد 2-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يتميّز مولود برج الحوت بخياله الواسع، فهو حساس، عاطفي، غير أناني، ولا تهمه الماديات، "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

عطارد بمنزلك الخامس يجعلك يقظا وتثبت براعتك في كل عمل تقوم به وتحسن التصرف.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بلقاءات سعيدة وموفقة، ويمنحك الفرصة لتغيير بعض الأفكار.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة تحية كاريوكا، ويوافق تاريخ ميلادها 22 فبراير.