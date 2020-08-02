محليات المنيا تتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء ثالث أيام العيد
كتب:
اسلام فهمي
03:30 م | الأحد 02 أغسطس 2020
واصلت المراكز التكنولوجية في المنيا، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء في ثالث أيام عيد الأضحى، وانتظم العمل في جميع أيام الأسبوع ومنها الجمعة والسبت بعد اعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين.
وقال الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، إن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتسهيل إجراءات التصالح، ومنها الغاء نظام الإيصالات الورقية واستبدالها بالإيصالات المميكنة.
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون.