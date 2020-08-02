محليات المنيا تتلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء ثالث أيام العيد

واصلت المراكز التكنولوجية في المنيا، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء في ثالث أيام عيد الأضحى، وانتظم العمل في جميع أيام الأسبوع ومنها الجمعة والسبت بعد اعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين.

وقال الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، إن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتسهيل إجراءات التصالح، ومنها الغاء نظام الإيصالات الورقية واستبدالها بالإيصالات المميكنة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة سير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القانون.