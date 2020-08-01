تحرير 80 مخالفة تموينية بمراكز ومدن المنيا في ثاني أيام العيد
كتب:
اسلام فهمي
08:25 م | السبت 01 أغسطس 2020
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود مديرية التموين في شن الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشدداً على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية.
من جانبه أوضح دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين، حررت 80 مخالفة تموينية متنوعة على مستوي مراكز المحافظة، منها 56 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (سجلات – توقف عن الإنتاج – خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن- عدم وجود ميزان- وأخري) بالإضافة لتحرير 24 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (منتجات بدون تاريخ صلاحية – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – عدم إعلان عن أسعار).