تحرير 80 مخالفة تموينية بمراكز ومدن المنيا في ثاني أيام العيد

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود مديرية التموين في شن الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف القضاء على الغش التجاري والتدليس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشدداً على ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية.

من جانبه أوضح دكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين، حررت 80 مخالفة تموينية متنوعة على مستوي مراكز المحافظة، منها 56 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (سجلات – توقف عن الإنتاج – خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن- عدم وجود ميزان- وأخري) بالإضافة لتحرير 24 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (منتجات بدون تاريخ صلاحية – لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – عدم إعلان عن أسعار).