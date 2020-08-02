تحرير 17 مخالفة للمخابز البلدية في مركز ملوي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي بالتنسيق مع إدارة التموين حملة مكبرة لضبط الأسعار خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وفرض الرقابة على المخابز البلدية والمحلات التجارية، ورصد المخالفات بكافه أنواعها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

توجهت حملة لإدارة تموين بندر ملوي برئاسة أيمن إسماعيل مدير الإدارة، بالتنسيق مع وحدة مباحث التموين بالمدينة، لعدد من المخابز البلدية، وتم تحرير 17 محضرا مخالفا، عبارة عن 10 محاضر نقص وزن و4 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر غير مطابق للمواصفات و2 عدم وجود بون صرف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، شدد على رؤساء مجالس المراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتصدي لأي محاولة للتلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالإضافة إلى الاستمرار في حملات النظافة وتكثيف العمل لمنع التجمعات.