الزراعة: 4 حالات تعد.. وذبح 3500 اضحية مجانا ثالث أيام عيد الأضحى

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتورعبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول مذبوحات الأضاحي مجانا بالمجازر ثالث أيام عيد الأضحى المبارك حيث بلغ 3500 رأس ماشية من الجاموس والابقار والأغنام والماعز وجاءت محافظة القاهرة في المركز ب 506 رأس ثم القليوبية 362 ثم الدقهلية 292 ثم الشرقية 287 والمنيا 221.

وأضاف محمود، أن المجازر مستمرة في تقديم خدمة ذبح الأضاحي مجانا طوال أيام عيد الأضحى لمنع الذبح في الشوارع لحماية البيئة من التلوث وحفاظا على حياة المواطنين.

وتلقى وزير الزراعة أيضا، تقرير من الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة التقرير الذي أعده أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي حول حالات التعدي على الأراضي الزراعية والذي بلغ 4 حالات فقط، في المنوفية والبحيرة والشرقية وسوهاج بمساحة 6 قراريط تم إزالتها بالكامل بالتعاون مع الشرطة والحكم المحلي بالمحافظات وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية.

الجدير بالذكر ان وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كان قد قرر تشكيل غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار الساعة خلال اجازة عيد الأضحى المبارك لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة المجازر ومنافذ بيع وتداول اللحوم والأضاحي الحية وفي ذات السياق استعدت وزارة الزراعة لاستقبال شكاوى المواطنين والمزارعين والمربيين على أرقام الخط الساخن 15500، و19561، وعلى رقم الواتس آب 01111866710.