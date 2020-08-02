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محمود مسلم

صور.. رئيس حي يشارك في تنظيف الشوارع بـ"مقشة" بملوي

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اسلام فهمي
03:44 م | الأحد 02 أغسطس 2020
رئيس حي شمال ملوي

رئيس حي شمال ملوي

شارك رئيس حي شمال مدينة ملوي بجنوب محافظة المنيا، عمال النظافه بالوردية الصباحية أعمال رفع القمامه وتنظيف الشوارع حاملا "مقشة".

وكان جمال عبد المسيح رئيس حي شمال قد حرص على تجميع القمامة وتنظيف الشارع بنفسه، ومساعدة فريق العمل لإنجاز المهام المكلفين بها من تنظيف للحي ورفع للقمامة.

وقال رئيس الحي "أعمل لوجه الله، وهذا ما تعودنا عليه من رؤسائي، أنه لايوجد فرق بين الرئيس والمرؤوس، والهدف الأساسي هو إنجاز العمل على أكمل وجه".

وأضاف أن هناك تعليمات مشددة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، بضرورة التعاون من أجل الوطن والمواطن.

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