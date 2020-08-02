كنائس الشرقية تبدأ استقبال المصلين بـ"الرقم القومي" غدا

أعلن الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، بداية الفتح التدريجي لجميع كنائس المطرانية أمام الأقباط لحضور القداسات بدء من غد الاثنين، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أسقف الزقازيق ومنيا القمح أنه يحق لكل شخص حضور قداس واحد فقط، ويتم التسجيل لحضور القداس بالرقم القومي أو شهادة الميلاد المميكنة على الموقع الإلكتروني الخاص بالكنيسة، وذلك لحضور 50 فردًا فقط بكل كنيسة.

وأشار إلى توفير كافة مستلزمات الوقاية والمتمثلة في الكمامة الواقية والقفازات وأجهزة الكشف الحراري ومواد التعقيم، إضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم لجميع الكنائس قبل فتحها.

وناشد الأنبا تيموثاوس الأقباط بضرورة مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي أثناء حضور القداس داخل الكنيسة، وكذلك إحضار الأدوات الشخصية (الإيشارب - زجاجة مياه - مطهر)، وارتداء الكمامة الواقية طوال فترة القداس، ومغادرة الكنيسة مباشرة بعد انتهاء القداس.

وشدد أسقف الزقازيق ومنيا القمح بعدم حضور القداس في حالة ظهور أي أعراض للإصابة بالفيروس مثل ارتفاع درجة الحرارة، وارتشاح بالأنف، والإسهال، والكحة، وفقدان حاسة الشم والتذوق، وذلك حفاظًا على أنفسهم والآخرين من الإصابة بالفيروسات.