الصين تصدر منشورا لتقليل تكاليف الشركات

أصدرت السلطات الصينية منشورا يهدف إلى المزيد من الخفض لتكاليف الشركات لمساعدتها في التغلب على مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19".

وذكر المنشور الذي أصدرته أربع إدارات حكومية، اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وزارة المالية وبنك الشعب الصيني، أن متوسط تكاليف مجموعة عريضة من الشركات ستنخفض بنسبة 15% هذا العام.

وأضاف المنشور أن سياسة الإعفاء من قيمة الضريبة المضافة سيتم تمديدها حتى نهاية العام الجاري، لتضم قطاعات النقل العام وخدمات المطاعم والإقامة والسياحة والترفيه والثقافة والرياضة.

واستطرد المنشور أنه سيسمح للشركات الصغيرة تأجيل دفع ضريبة الدخل حتى العام المقبل وسوف يتم إلغاء الرسوم غير القانونية للشركات.

ذكر المنشور أنه سيتم إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من دفع المعاش الأساسي وتأمين البطالة وإصابات العمل حتى نهاية هذا العام.