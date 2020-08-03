كيف تجمع دخلك وزوجتك في ملكية مشتركة للحصول على شقة بالإسكان؟

طرحت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة مجتمعاتها العمرانية عددا من الوحدات السكنية بمشروعات "سكن مصر، دار مصر، جنة" في 3 مشروعات موزعة على 13 مدينة جديدة على مستوى 9 محافظات وهي "القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا"، بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب.

واشترطت الوزارة بأنّه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

وأتاحت الوزارة أنّه يمكن للحاجز أن يقوم بجمع دخله مع دخل زوجته للحصول على ملكية مشتركة بينهما، وذلك عن طريق القيام بملء إقرار بالموافقة على إضافة دخل الشريك بجهة التمويل وتقديم مستندات إثبات الدخل والحالة الاجتماعية، وذلك بالإضافة للمستندات الآتية:

1. ملء وتوقيع استمارة الحجر للوحدة السكنية والإقرار (بعد إنزالهما من الموقع وطبعهما) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات التي سيتم رفعها عند التقدم بطلب حجز الوحدة السكنية.

2. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه (سارية).

3. شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) وذلك إن وجد.

4. أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية "عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا" تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص

تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، وموضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية

- شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

- شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.

5. صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

6. إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

7. في حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص، والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.