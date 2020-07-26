تعرف على جهات التمويل العقاري قبل حجز شقق الإسكان

يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي دعمًا نقديًا بما يكفل النزول بعبء التمويل وثمن الوحدة إلى ما يمكن للمستثمر سداده، وتتراوح قيمة الدعم الحالية ما بين 5 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه مصري من قيمة الوحدة على حسب دخل المستثمر، وهو ما يعرف بالنظام المتدرج حيث تزيد قيمة الدعم كلما قل دخل المستثمر والعكس صحيح.

ويؤدي هذا النمط من الدعم إلى خفض الأقساط الشهرية إلى معدل لا يتجاوز 35% من صافي الدخل الشهري لمشتري الوحدة قابلة للتعديل حسب ما يقرره القانون.

ويعد التمويل العقاري وسيلة لتمويل شراء المساكن وغيرها من الاستثمارات العقارية الأخرى، حيث يمكن استخدام التمويل العقاري لعمل التجديدات أو الترميمات، ولا يقتصر الأمر على المنازل فقط بل يمكن أن يسري على الوحدات الإدارية أو المؤسسات الخدمية أو المباني التجارية.

وترصد "الوطن" جهات التمويل العقاري، والتي تنوعت بين 19 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري على النحو التالي:

أولًا: البنوك

البنك الأهلي

وتبلغ قيمة الدفعة المقدمة 20% من سعر الوحدة وفقًا للتقييم، وبحد أقصى 50%، وتصل قيمة التمويل مقارنة بسعر الوحدة حتى 80% من قيمتها، والحد الأقصى للقرض 20 عامًا.

بنك مصر

الحد الأدنى لقيمة التمويل ببنك مصر 20 ألف جنيه، والحد الأقصى 85% من قيمة الوحدة السكنية.

بنك كريدي أجريكول

يصل التمويل حتى 80% من سعر الوحدة، وتصل قيمة القرض إلى 10 ملايين جنيه وفترة سداد مرنة تبدأ من سنة حتى 15 عامًا.

بنك ناصر الاجتماعي

تصل المساهمة الذاتية للعميل إلى 10% بحد أدنى و40% بحد أقصى من قيمة الوحدة السكنية، ووفقًا لما يحدده صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.

البنك التجاري الدولي

وتصل قيمة القرض إلى 80% من قيمة العقار إذ يبدأ مبلغ القرض من 120 ألف جنية مصري ويصل إلى 5 مليون جنيه، وتتيح مرونة في فترة السداد تصل إلى 20 عامًا.

البنك العربي الأفريقي الدولي

يصل حد التمويل حتى 80% من قيمة الوحدة، وتبلغ مدة التمويل حتى 15 عامًا، ولا يمكن أن يتعدى قسط التمويل العقاري 40% من قيمة دخلك الشهري.

البنك العقاري المصري العربي

وتصل قيمة القرض إلى 80% من قيمة العقار، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا، وقسط شهري يصل إلى 40% من دخل المقترض.

بنك القاهرة

الحد الأدنى للدفع المقدم لسعر الوحدة هو 15% والحد الأقصى 40%، وفترة السداد من 7 سنوات إلى 20 عامًا.

البنك المصري الخليجي

حيث يصل التمويل إلى 5 ملايين جنيه، وتبدأ مدة القرض من 6 أشهر، وتصل حتى 144 شهرًا.

بنك الاتحاد الوطني

حيث يقدم قرض حتى 10 مليون جنيه، وفترة سداد حتى 15 عامًا.

بنك الاستثمار العربي

ويقدم بنك الاستثمار تمويل يصل إلى 75% من قيمة المنزل بمدة سداد تصل إلى 6 سنوات.

بنك التعمير والإسكان

يقدم بنك التعمير والإسكان نسبة تمويل 80% بحد أقصى من قيمة التمويل العقاري أو سعر البيع أيهما أقل، ومدة تمويل تصل إلى 10 سنوات بحد أقصى.

بنك التنمية الصناعية

يقدم البنك منتج التمويل العقاري في إطار المبادرة التمويل العقاري، والتي أطلقها البنك المركزي في مايو 2014 لمحدودي الدخل، بشرط أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري أقل من 1400 جنيه.

بنك الشركة المصرفية العربية SAIB

يقدم البنك تمويل عقاري مطابق للشريعة بأقل معدل ربح وأيسر شروط تمويل عقاري.

بنك القطري الوطني الأهلي QNB

يقدم البنك تمويل يصل إلى 80% من قيمة الفيلا أو الشقة و65% من قيمة الشاليه، ويمنح تأمين على الحياة والوحدة طوال مدة القرض.

بنك الكويت الوطني

يمكنك الاستفادة من التمويل العقاري من بنك الكويت الوطني بقيمة تصل إلى 4 ملايين جنيه مصري مع خيار تقسيط القرض لمدة تصل إلى 15عامًا.

بنك بلوم

تصل مدة القرض ببنك بلوم إلى 20 عامًا، ويجرى دفع الدفعة الأولى وفقًا للوحدة.

بنك فيصل الإسلامي

يقدم البنك لعملائه خدمة الحصول على وحدة سكنية لمحدودي الدخل بأسلوب المرابحة الشرعية؛ وبأقل عائد وأطول فترة سداد.

بنك المصرف المتحد

تمويل حتى 80% من قيمة الوحدة، يصل إلى 10 ملايين جنيه مصري، ومرونة في فترة السداد تصل إلى 15 عامًا.

ثانيًا: شركات التمويل العقاري

شركة الأهلي المتحد

فترة تمويل تصل إلى 20 عاما للعقارات الاستثمارية، و10 أعوام للعقارات السكن الخاص، وفترة سداد تتراوح بين سنة وخمس سنوات.

شركة الأهلي للتمويل العقاري

تصل نسبة تمويل شراء الوحدات السكنية إلى 80% من قيمة الوحدة القائمة ويشترط أن تكون الوحدة مسجلة أو قابلة للتسجيل أو تخصيص بالنسبة للمدن الجديدة، وتصل مدة تمويل الوحدات السكنية إلى 15 عامًا، ولا يزيد القسط الشهري عن 40% من صافي الدخل الشهري.

شركة أملاك للتمويل العقاري

يغطي التمويل العقاري 85% من عملية شرائك لوحدتك العقارية بمدة تمويل تصل إلى 20 عامًا.

شركة كونتكت للتمويل العقاري

يمكنك مع كونتكت الاستفادة من عروض وأنظمة التمويل الخاص بالتشطيبات بنسبة تمويل تصل إلى 50% من قيمة العقار، وحتى 3 ملايين جنيه، وفترات سداد تصل إلى 5 سنوات.

شركة التعمير الأولى للتمويل العقاري

تقدم أعلى نسبة تمويل تصل إلى 85% من قيمة الوحدة، ويتراوح سعر العائد بين 5% - 10.5% طبقًا لشروط مبادرة البنك المركزي.

شركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري

يصل حد التمويل حتى 75% من قيمة الوحدة بالنسبة للوحدات الإدارية و80% بالنسبة للوحدة السكنية، وتصل مدة التمويل بحد أقصى إلى 10 سنوات، فهو تمويل طويل المدى لتيسير امتلاكك محل عملك أو مشروعك.

المصرية للتمويل العقاري

يصل التمويل إلى 80% من قيمة الوحدة السكنية، وفترة سداد تصل إلى 15 عامًا.