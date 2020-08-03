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حظك اليوم الاثنين 3-8-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الإثنين 03 أغسطس 2020
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يعرف مولود برج الجوزاء أنّه يفكر في الأمور بشكلٍ جيد في مختلف الأمور، بالإضافة إلى تميزه بالأمور المنطقية والحسابية، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الحظ يمدك بالبصيرة والقدرة على إيجاد الحلول لمشاكل عالقة.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تبدو مستعدا لاتخاذ مواقف بطولية وتشعر بالتقدير.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يونيو.

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