حظك اليوم الاثنين 3-8-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء دائم القلق على الأشخاص المقربين منه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الصحة.. اعتنِ بصحتك وراقب في صمت وانتبه اليوم لما يدور في الخفاء.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب القيل والقال ولا تفخر بنفسك لتتفادى المتاعب، وحاول أن تبقى هادئا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة أنعام سالوسة، ويوافق تاريخ ميلادها 9 سبتمبر.