ضيوف الرحمن ينهون مشاعرهم المقدسة بلا كورونا

يعد موسم حج 1441 هجرية من مواسم الحج الاستثنائية النادرة التي مرت على جموع المسلمين بسبب تفشي جائحة كورونا وهو ما دعا سلطات المملكة العربية السعودية إلى تقليص عدد الحجاج إلى 10 آلاف حاج فقط وقصرهم على المقيمين بالمملكة من الجنسيات المختلفة.

ورغم تفشى فيروس كورونا إلا أن حجاج بيت الله الحرام أدوا أغلب المشاعر المقدسة ولم يتبق سوى طواف الوداع دون تسجيل أي إصابات بالفيروس.

واتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات استثنائية واحترازية لضمان موسم حج آمن فى ظل استمرار الجائحة التى يعانى منها العالم منذ حوالى 9 أشهر وطالت أكثر من 15 مليون إنسان حول العالم منذ ظهورها لأول مرة في مدينة ووهان وسط الصين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، عدم تسجيل أي إصابات في المشاعر المقدسة، مؤكدة أن الوضع الصحى للحجاج مطمئن رغم تسجيل المملكة 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 30 حالة وفاة.

وأشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السعودية في موسم الحج الحالي، من أجل حماية الحجاج، وتفادي انتقال العدوى.

ويواصل حجاج بيت الله الحرام أداء المشاعر المقدسة وبدأو صباح الأحد، ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية.

وتم تطبيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم، خلال رمي الجمرات.

وجرت تحركات الحجاج وخطة التفويج نحو منشأة الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وفق خطة تفصيلية إجرائية ووقائية، لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن صحيا، بوضع مسارات ملونة محددة تحدد حركة الحجيج، إضافة إلى الملصقات الأرضية الإرشادية لترتيب توافد الحجيج في رمي جمارهم وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وبعد الانتهاء من رمي الجمرات في مشعر منى يتوجه الحجاج إلى مقر سكنهم في مشعر منى استعدادا للذهاب إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع.

وأعلنت السعودية استكمال جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة في المسجد الحرام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، لأداء طواف الوداع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحيى بن عبدالرحمن العقيل، قوله: "نعمل على تنفيذ الخطط المعتمدة لإنجاح حج هذا العام وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية منذ قدوم حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة وصولا إلى أداء طواف الوداع، حيث رُتب دخولهم من أبواب معينة، وفق مسارات محددة من وقت الدخول حتى النزول إلى صحن المطاف، وتوزيعهم على المسارات التي روعي فيها التباعد المكاني، والبدء بالطواف بشكل جماعي".

ولفت قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام النظر إلى استعداد قوة أمن الحرم للمشاركة مع جميع الجهات الرسمية لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين، وفق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وتقوم خطة أمن المسجد الحرام في موسم حج هذا العام على أربعة محاور، تتمثل في المحور التنظيمي، والمحور الأمني الهادف إلى الحفاظ على أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، والمحور الإنساني، والمحور الصحي، حيث وضعت من خلاله آلية تحدد طريقة الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام.

وكانت السلطات السعودية أعلنت عن اتخاذ عدد من الإجراءات الاستثنائية لضمان موسم حج آمن تمثلت فى إلزامية ارتداء الحجاج للكمامات طوال الوقت ومنع لمس الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله وارتداء الكمامة وإبقاء مسافة التباعد خلال صلاة الجماعة ومنع مشاركة الأدوات والمعدات الشخصية بين الحجاج وترك مسافة متر ونصف بين الحجاج على السلالم الكهربائية والعادية تحديد عدد الأشخاص في المصاعد ومنع التزاحم في الحمامات وغرف الوضوء.

ومن ضمن الاجراءات تعقيم حصى الجمرات وتسليمها للحجاج في أكياس مغلقة منع التجمعات وتقليل التواصل الشخصي بين الحجاج في الحرم ومنع إدخال الأطعمة للحرم المكي أو الأكل في الساحات الخارجية وإزالة برادات مياه زمزم ومنع تخزين المياه ومنع الدخول إلى المشاعر المقدسة منى ومزدلفة وعرفات بلا تصريح.