رامي جمال يشيد بألبوم إليسا عبر "تويتر": "عامل مود فظيع"

أشاد الفنان رامي جمال بالألبوم الجديد للفنانة إليسا "صاحبة رأي"، والذي كان قد تم طرحه منذ ساعات، عبر حسابه الخاص بـ"تويتر".

وكتب "رامي" تغريدة قال فيها: "من امبارح عامل مود فظيع بالبوم إليسا".

وكان قد تعاون رامي جمال مع إليسا في ألبومها الجديد "صاحبة رأي" بأغنية "على حس حكايتنا" من كلماته وألحانه.

وكانت أهدت الفنانة اللبنانية إليسا، ألبومها الجديد "صاحبة رأي" لكل من يستحقون الحياة في لبنان التي تمر بظروف عصيبة خلال الفترة الأخيرة.

وقالت إليسا عبر حسابها الرسمي بتويتر: "شو ما كانت ظروفنا، أكتر من القهر اللي عشناه والظلم اللي شفناه، ما رح يصير اليوم، بفرح إني ساهمت ببسمة زغيرة (صغيرة) لناس تعبو من الزعل، وبيحقلن (يحق لهم) يفرحوا.. بهدي ألبومي لكل لبناني بيستحق الحياة، وحابب يعاند رغم كل شيء".

وأهدت الفنانة اللبنانية إليسا، ألبومها الجديد "صاحبة رأي" لكل من يستحقون الحياة في لبنان التي تمر بظروف عصيبة خلال الفترة الأخيرة.

وقالت إليسا عبر حسابها الرسمي بتويتر: "شو ما كانت ظروفنا، أكتر من القهر اللي عشناه والظلم اللي شفناه، ما رح يصير اليوم، بفرح إني ساهمت ببسمة زغيرة (صغيرة) لناس تعبو من الزعل، وبيحقلن (يحق لهم) يفرحوا.. بهدي ألبومي لكل لبناني بيستحق الحياة، وحابب يعاند رغم كل شيء".

والألبوم من إنتاج شركة روتانا ويتضمن 18 تقدمهم المطربة اللبنانية باللهجات المصرية واللبنانية والأغنيات هي "صاحبة رأي وأغانينا، وعظيمة، وفي، ومباحية ليك، وحبة اهتمام، وعلى حس حكايتنا، وهعتبرك مت، وغلطة وقت، وانا شبه نسيتك، وهنغني كمان وكمان، وسمعني، وليك لوحدك، وأنت قصادي، وعلى الله، وبنحب الحياة، وقهوة الماضي و Mourir sur scene".