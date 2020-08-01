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"صاحبة رأي".. إليسا: بهدي ألبومي لكل لبناني يستحق الحياة

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محمود الرفاعى
11:20 م | السبت 01 أغسطس 2020
إليسا

إليسا

أهدت الفنانة اللبنانية إليسا، ألبومها الجديد "صاحبة رأي" لكل من يستحقون الحياة في لبنان التي تمر بظروف عصيبة خلال الفترة الأخيرة.

وقالت إليسا عبر حسابها الرسمي بتويتر: "شو ما كانت ظروفنا، أكتر من القهر اللي عشناه والظلم اللي شفناه، ما رح يصير اليوم، بفرح إني ساهمت ببسمة زغيرة (صغيرة) لناس تعبو من الزعل، وبيحقلن (يحق لهم) يفرحوا.. بهدي ألبومي لكل لبناني بيستحق الحياة، وحابب يعاند رغم كل شيء".

الألبوم الذي تنتجه شركة روتانا يتضمن 18 تقدمهم المطربة اللبنانية باللهجات المصرية واللبنانية والأغنيات هي "صاحبة رأي وأغانينا، وعظيمة، وفي، ومباحية ليك، وحبة اهتمام، وعلى حس حكايتنا، وهعتبرك مت، وغلطة وقت، وانا شبه نسيتك، وهنغني كمان وكمان، وسمعني، وليك لوحدك، وأنت قصادي، وعلى الله، وبنحب الحياة، وقهوة الماضي و Mourir sur scene".

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