3 اتحادات تنتقد إدخال قيود سفر جديدة تتعارض مع توصيات منظمة الصحة

بعث مجلس المطارات الدولي في أوروبا (ACI EUROPE) وخطوط الطيران من أجل أوروبا (A4E) واتحاد النقل الجوي الدولي(IATA) خطابا إلى رؤساء الوزراء ووزراء النقل والصحة والشؤون الداخلية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي "دول شنجن والمملكة المتحدة" تنتقد فيه بشدة إدخال قيود جديدة تتعلق ببلدان مختارة، تتعارض مع المبادئ التي وضعتها منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، الأمر الذي يثير مخاوف عميقة بشأن فشلهم في تطبيق نهج متماسك وعلمي لقيود السفر.

وأوضحت الرسالة، أن قطاع الطيران تلقي ضربة اقتصادية عميقة بسبب جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" وعلى الرغم من الدعوات المتكررة إلى نهج قائم على العلم ومنسق للقيود الجديدة ظهرت مناهج وطنية مختلفة تتعارض بعض هذه التدابير الوطنية الانفرادية مع توجيهات الخبراء وتضر بثقة المستهلك بالإضافة إلى أن فرض مثل هذه القيود يفشل في مراعاة الخيارات الأخرى التي يتعين على الحكومات أن تحمي مواطنيها مثل أنظمة التتبع والتعقب الفعالة.

وحثت الرسالة -أوردتها "إياتا" في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم قطاع الطيران المدني - "دول الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في القيود المفروضة على السفر التي فرضت بينهما بما في ذلك الحجر الصحي التي لا نري فيه أي تبرير صالح قائم على العلم ومتناسب لمثل هذه القيود من منظور السياسة الصحية".

وأكدت الاتحادات الثلاثة، ضرورة بذل جهود متجددة على وجه السرعة والتنسيق الفعال ومواءمة الاستجابات للحالة الوبائية المتطورة على مستوى الاتحاد الأوروبي وبالتعاون الوثيق مع المملكة المتحدة ليتم معالجتها بشكل عاجل ومشترك من قبل وزارات الداخلية والنقل والصحة والمفوضية الأوروبية.

وطالبت الاتحادات، بإعادة تطبيق مبدأ التدابير القائمة على المخاطر والتناسب وقيود التوطين وعدم فرض حظر شامل على الدولة مع استخدام الحجر الصحي كملجأ أخير باتباع إرشادات المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها وضمان قابلية التشغيل البيني لتطبيقات تتبع جهات الاتصال.