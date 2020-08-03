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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 3-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:07 ص | الإثنين 03 أغسطس 2020
برج العقرب

برج العقرب

يعرف عن مولود برج العقرب شخصيته الغيورة والشكاكة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر المكتمل يجعلك مشوشا.. لا تعرف من أين تبدأ فلا تستسلم للتشوش ونظم أفكارك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

قد تكون على موعد مع تجمّع عائلي أو لقاء عاطفي، وعليك أن تتعامل بلباقة مع الجميع.

 لبلبة

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.

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