3 نصائح لتجنب الإعلانات المضللة التي تستهدف بياناتك في الهاتف المحمول

احتلت مصر المرتبة الأولى بين 8 دول عريبة، من حيث تعرض أجهزة الهواتف لدى المواطنين لإعلانات مضللة تظهر على الهواتف المحمولة دون رغبة أصحابها أو اشتراكهم فيها.

وبحسب تقرير صادر عن شركة كاسبرسكي المتخصصة في أمن المعلومات فإن هناك نحو 34,654 مستخدمًا من مصر تعرضوا لإشعارات دفع غير مرغوب فيها وإعلانات مضللة تستهدف سرقة بيانات المواطنين، وذلك من إجمالي 302,963 حالة، في 8 دول عربية.

ويعتبر النموّ في أرقام إصابة المستخدمين بإشعارات الدفع غير المرغوب فيها بـ"المخيفة"، مؤكّدًا أنها "جزء من توجّه عالمي"، حيث: "نشهد زيادة مستمرة في البرمجيات التي تنشط في ما يمكن اعتباره "منطقة رمادية"، لا يمكن تصنيفها بالخبيثة أو الضارّة، ولكنها مع ذلك تتسبب في قدر كبير من الإزعاج والصعوبات للمستخدمين عند العمل على الجهاز المصاب بها".

وترصد الوطن فى هذا التقرير أبرز النصائح التوصيات البسيطة لتجنب تلقي إشعارات مزعجة أو إعلانات احتيال مضللة:

1- الحرص، ما أمكن، على حظر جميع عروض الاشتراكات ما لم تكن صادرة عن مواقع ويب شهيرة وموثوق بها، فيقظة المستخدم مطلوبة لضمان عدم توجيهه إلى موقع ويب مزيف.

2- في حال العجز عن تجنّب الاشتراك غير المرغوب فيه، ينبغي حظره في إعدادات المتصفح.

3- البدء في استخدام حل أمني موثوق به، مثل Kaspersky Total Security، الذي يحظر الإعلانات وعروض الاشتراك في إشعارات الدفع في المتصفحات، ويمكنه حذف الاشتراكات المفعّلة أصلًا، علاوة على اشتماله على ميزة مكافحة التصيّد.