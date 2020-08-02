يوم الكوارث.. انهيارات طينية في كوريا.. وغرق عبارة تايلاندية

شهدت عدد من العواصم العالمية، اليوم، عدد من الكوارث الطبيعية والحرائق، التي تسببت في وفاة أشخاص، وإجبار الآلاف على ترك منازلهم.

أمطار غزيرة في المناطق الوسطى بكوريا الجنوبية

وأدت الأمطار الغزيرة في المناطق الوسطى بكوريا الجنوبية إلى إغراق عدد من البيوت وسلسلة من الانهيارات الطينية؛ ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 5 أشخاص وفقدان 7 آخرين، بالإضافة إلى تعليق خدمة القطارات وإغلاق الطرق، وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم، أن الأمطار تسببت في حدوث انهيار أرضي في مدينة آنسيونج بمقاطعة كيونجي على بعد 70 كيلومترا جنوبي العاصمة الكورية "سول".

وغمرت الأمطار الغزيرة الأجزاء الشمالية من مقاطعة تشونج تشونج الشمالية خلال الليل بما يشمل مدينة تشنججو والمناطق المجاورة لها، وتعرض أكثر من 80 منزلا في تشنججو للغرق؛ ما أجبر 120 شخصا على إخلاء مساكنهم اليوم.

وتم إصدار تحذيرات بالإخلاء لأكثر من 5000 مواطن في قرية آيمسونج الواقعة في مقاطعة تشونج تشونج الشمالية بسبب أخطار الفيضانات المرتبطة بخزانات وفروع أنهار بهذه المنطقة.

مصرع شخص وفقدان 4 آخرين بتايلاند

وفي تايلاند، لقي شخص واحد على الأقل مصرعه وفقدان 4 آخرين جراء غرق عبارة قرب جزيرة "ساموي" في تايلاند، وذكرت قناة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية، أنه تم إنقاذ 11 شخصا، لافتة إلى أن العبارة كان على متنها 16 شخصا وغرقت في أجواء عاصفة ليلا بعد مغادرتها الميناء. وكانت العبارة تحمل على متنها بضائع وسيارات من الجزيرة السياحية باتجاه البر التايلاندي الرئيس.

زلزال قوي يضرب الصين

وفي الصين، ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقيس ريختر، اليوم، منطقة "شينجيانج" الويجورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي البلاد، دون ورود أنباء فورية عن خسائر بشرية أو مادية.

وذكر مركز شبكات رصد الزلازل الصينية، في بيان، أن الزلزال وقع الساعة 7:47 صباحا بالتوقيت المحلي، وتم رصد مركزه في مدينة "أرتوكس" بمحافظة "كيزيلسو" بشينجيانج.

وضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم، منطقة ماجوينداناو بجزيرة منداناو في جنوب الفلبين، وأوضح المعهد الفلبيني لعلوم الزلازل والبراكين، أن الزلزال وقع في الساعة 1:08 بالتوقيت المحلي، وكان على عمق 543 كم، وعلى بعد حوالي 13 كم جنوب شرقي مدينة كوتاباتو.

وقال المعهد الفلبيني، في بيان إن مناطق في بلدات الأبيل وكيامبا ومالونجون في مقاطعة سارانجاني وتوبي في مقاطعة كوتاباتو الجنوبية ومدينتي جنرال سانتوس وكورونادال قد شعرت أيضا بالزلزال.

فرنسا تعلن حالة الطوارئ البرتقالية

وفي فرنسا، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطوارئ "البرتقالية" جراء موجة حر في 13 قسما فرنسيا، بينما تم إعلان حالة الطوارئ للدرجة البرتقالية أمس السبت في 5 أقسام بسبب عواصف عنيفة على جبال الكتلة المركزية أو "ماسيف سنترال" (وهي كتلة جبال تقع في وسط فرنسا وينبع منها العديد من الأنهار الكبيرة)، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

إخلاء نحو 8 آلاف من سكان "ريفيرسايد" جنوب كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات

وفي الولايات المتحدة، أعلنت سلطات مقاطعة ريفيرسايد بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية إن نحو 8 آلاف من سكان المقاطعة اضطروا لإخلاء منازلهم جراء اندلاع حرائق في الغابات ببلدة شيري فالي التي تقع على بعد نحو 75 ميلا شرق لوس أنجلوس.

وتم الإبلاغ عن الحريق، أمس الأول الجمعة في "شيري فالي"، وأظهرت صور وزعتها إدارة الإطفاء في مقاطعة ريفير سايد على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس السبت، أعمدة كثيفة من الدخان تملأ الأجواء فوق تلك المنطقة الجبلية، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، اليوم، أن الحريق والذي امتد إلى نحو 12 ألف فدان، تسبب في تدمير 3 مبان، وأبلغت السلطات 7800 شخص بضرورة إخلاء نحو 2600 مسكن.

وواصل 375 من رجال الإطفاء محاولة السيطرة على الحريق بمساعدة العشرات من سيارات الإطفاء و5 ناقلات جوية و4 مروحيات.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، مساء أمس السبت، ‬‬إن قوة الإعصار إساياس ضعفت إلى مستوى عاصفة استوائية، متوقعا أن يتحول مجددا لإعصار وهو يقترب من الساحل الجنوبي الشرقي لولاية فلوريدا.

وأضاف المركز، أنه جرى رصد إساياس على بعد حوالي 185 كيلومترا جنوب شرقي فورت لودرديل بولاية فلوريدا، مصحوبا برياح بلغت سرعتها القصوى 70 ميلا في الساعة.