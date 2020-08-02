فيديو.. علي الطيب ينشر تريلر فيلم الحارث

نشر الفنان علي الطيب عبر حسابه الخاص بـ"انستجرام" تريلر فيلم الحارث والمنتظر عرضه في الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

وعلق علي الطيب على مقطع الفيديو: "الإعلان التشويقي الأول لفيلم الحارث قريبا.. توكلنا على الله".

روج الفنان أحمد الفيشاوي لفيلم الجديد "الحارث" عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام" بنشر الأفيش الخاص بالفيلم معلقا: "ليلة الحارث هي ليلة في فرح إبليس.. قريبا".

ومنتصف الشهر الجاري كان نشر الفنان أحمد الفيشاوي عبر حسابه على إنستجرام، صورة الشخصية التي يجسدها في فيلم "الحارث"، معلقا: "يوسف من فيلم الحارث.. قريبا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، إخراج محمد نادر، إنتاج شركة سكوب (عماد السيد - خالد حال)".

وكان قد ِشوق الفنان علي الطيب جمهوره، بنشر بوستر فيلمه الجديد "الحارث"، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وكتب "الطيب" عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، "انتظروا الإعلان التشويقي الأول لفيلم الحارث خلال ساعات"، وكان قد انتهي الفنان علي الطيب، من تصوير فيلمه الجديد "الحارث"، والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.