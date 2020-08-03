التحقيق مع فني تنظيم بالمنيا لتقاعسه عن رصد مخالفات البناء بالعدوة

أحال الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، فني التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية صفانية بمركز العدوة، للتحقيق، بتهمة الإهمال والتقاعس في تحرير محضر مخالفة للبناء بدون ترخيص.

كان نائب المحافظ قد أجري جولة تفقدية، أمس بمركز العدوه لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالات خلال ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، وتبين عدم إزالة مخالفات تم رصدها عن طريق وحدة المتغيرات المكانية، وتم المعاينة على الطبيعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية من خلال تحرير محضر بالواقعة مع إيقاف أعمال البناء بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون.

كما أجرى نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية لعدد من الخدمات بقطاعات مختلفة بمركزي مطاي والعدوه.