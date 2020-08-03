إقبال كبير على دور العرض بالإسكندرية في ثالث أيام العيد

شهدت دور العرض في الإسكندرية، إقبالا كبيرا من الجماهير، بثالث أيام عيد الأضحى، حيث تهافت الرواد من أجل دخول السينما ومشاهدة الأفلام الجديدة خاصة مع الالتزام بنسبة الـ 25% وتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجلس الوزراء من ارتداء كمامة وقياس الحرارة.

وتهافت الرواد على أقدم دور عرض في وسط الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل، وهي سينما أمير والتى تبدأ حفلاتها منذ الصباح وحتى العاشرة مساءً.

والتزم القائمون على دور السينما بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل صالات العرض وأثناء دخول الزائرين وذلك من خلال الدخول بالكمامة وقياس درجات الحرارة والتعقيم المستمر بين الحفلات.