رئيس التحرير

محمود مسلم

إقبال كبير على دور العرض بالإسكندرية في ثالث أيام العيد

الدخول بالكمامة وقياس درجات الحرارة والتعقيم المستمر بين الحفلات

كتب:

مروة مرسى
تصوير:

أحمد ناجي
03:21 ص | الإثنين 03 أغسطس 2020
دور العرض في الإسكندرية

دور العرض في الإسكندرية

شهدت دور العرض في الإسكندرية، إقبالا كبيرا من الجماهير، بثالث أيام عيد الأضحى، حيث تهافت الرواد من أجل دخول السينما ومشاهدة الأفلام الجديدة خاصة مع الالتزام بنسبة الـ 25% وتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجلس الوزراء من ارتداء كمامة وقياس الحرارة.

 

وتهافت الرواد على أقدم دور عرض في وسط الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل، وهي سينما أمير والتى تبدأ حفلاتها منذ الصباح وحتى العاشرة مساءً.

والتزم القائمون على دور السينما بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل صالات العرض وأثناء دخول الزائرين وذلك من خلال الدخول بالكمامة وقياس درجات الحرارة والتعقيم المستمر بين الحفلات.

 

اقرأ المزيد:

استمرار حملات على محال الجزارة في الإسكندرية

قلعة قايتباي كامل العدد ثاني أيام العيد في الإسكندرية

محافظ الإسكندرية يزور قرية الموحدين لرعاية الأيتام وذوي الهمم لتهنئتهم

محافظ الإسكندرية: فتحنا المجازر مجانا وذبحنا 800 أضحية