استمرار حملات على محال الجزارة في الإسكندرية

واصلت محافظة الإسكندرية، اليوم، الحملات المكبرة لمتابعة التزام محال الجزارة بقرارات المحافظ، اللواء محمد الشريف بمحرم بك وباب شرق، وذلك تفعيلا لقرار المحافظ رقم 511 لسنة 2020 بشأن حظر إقامة شوادر عرض الذبائح الحية بالطرقات العامة، وعمل حملات تفتيشية للتاكد من سلامة اللحوم، الذبح بالمجازر الحكومية المعتمدة، والالتزام باشتراطات الذبح، حفاظا على الصحة العامة.

وتوجهت الحملة وفقا لتوجيهات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، إلى شوارع محرم بك، الأندلس، القاضي الفاضل، إيزيس وعرفان، وتم خلالها المرور على محلات الجزارة وشوادر الذبح، للتأكد من تفعيل وتطبيق قرار السيد المحافظ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاءت الحملة بحضور اللجنة المشكلة وفقا لقرار المحافظ، بمشاركة الطب البيطري، الصحة، وشرطة المرافق، والإدارة العامة المتابعة الميدانية، والإدارة العامة للرقابة والرصد البيئي، وبمشاركة ادارات؛ اشغال الطريق والادارات المعنية بالحي، وحرصت الحملة علي متابعة تفعيل قرار المحافظ، والتفتيش على الالتزام بضوابط واشتراطات عمليات الذبح وإقامة الشوادر حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ونظافة البيئة.

وضبط المخالفات وتحصيل الرسوم المقررة ورفع الاشغالات والتعديات.