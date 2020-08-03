 نائب محافظ الإسكندرية تتفقد مستشفى فوزي معاذ للأطفال بكوم الشقافة

زارت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، مستشفى فوزي معاذ للأطفال بكوم الشقافة التابعة لحي غرب، لتفقد سير العمل بها، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة لهم، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتفقدت نائب المحافظ، أقسام الاستقبال والعناية المركزة والحضانات، واطمأنت على سير العمل بها وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، وتواجد الطاقم الطبي بتخصصاته المختلفة خلال فترة إجازة العيد، وقدمت الشكر للعاملين بالمستشفى للمستوى اللائق للخدمات المقدمة للأطفال ومستوى النظافة بالمستشفى.

وأكدت "عازر"، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص الدائم على رفع وتحسين كفاءة المنظومة الصحية باﻹسكندرية، خاصة خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، موجهة جميع العاملين بالمستشفى بالاستمرار في احتواء المرضى وأسرهم وحسن التعامل معهم وتوفير الأدوية اللازمة لهم ، فضلا عن ضرورة أن يشعر المواطن السكندري وخاصة البسيط، بتحسن ملحوظ في مستوى الخدمات المقدم لهم على النواحي المعنوية والمادية كافة.