محمد رشاد: بدأت الغناء في الإعدادية.. وأحب الأغاني الطربية وعمرو دياب

قال الفنان محمد رشاد، إن مشواره الفني صعب، لكنه يمتلك الإصرار والأمل ويعتقد أن الله سيكرمه بالنجاح.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "في المرحلة الإعدادية بدأت الغناء، وأصدقائي قالوا لي إن صوتي رائع".

وتابع: "أنا الفنان بتاع الأسرة، في فترة الكلية بدأت أشوف برامج المواهب، وربنا موفقنيش، وبعد الكلية درست عام واحد في معهد الموسيقى العربية، اتأخرت شوية في احتراف الفن".

وأردف، أنه لم يكن يستطع الابتعاد عن الغناء، ولهذا درس في معهد الموسيقى العربية بعد أن أنهى دراسته في كلية الدراسات شعبة اللغة الإنجليزية، وانضم إلى فريق الكورال الخاص بالمعهد والملتقيات الفنية التي تحدث بين الجامعات: "بدأت أغني قدام الجمهور، وكان أول مرة أغني قدام الجمهور كنت خايف جدًا، وبقيت أتعامل مع الجمهور عادي مع تكرار الحفلات".

وأشار إلى أنه يحب الأغاني الطربية لأم كلثوم وعبدالحليم حافظ ومحمد العزبي، كما أنه يحب الفنانين عمرو دياب وتامر حسني.

وأوضح: "انتقلت من طنطا إلى القاهرة وأقمت فيها سنة أو سنتين، ووالدي كان معارض احترافي الغناء، وكان يريدني أن أصبح محاسبًا، لكنني لم أكن أشعر أنني سأنجح في هذه المهنة".

وشدد، على أنه أصر على تحقيق حلمه، وأقنع والده: "أخدت فترة كبيرة بدور وأسعى وأقدم في برامج، وقلت لبابا اديني فترة وفرصة عشان أنجح".