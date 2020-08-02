3 أغنيات لوائل جسار في فيلم "توأم روحي"

يشارك الفنان وائل جسار فى فيلم "توأم روحي" الذي من المقرر طرحه خلال عيد الأضحى المبارك بثلاثة أغنيات.

الأولى تحمل اسم "حلم حياتي"، من كلمات صابر كامل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أشرف محروس، والثانية تحمل اسم"رتبت الدنيا"، والثالثة بعنوان "شوف النصيب اعمل اللي عليك"، من ألحان محمد يحيى.

أثيرت خلال الساعات الماضية، أزمة قوية بين الفنانة كارول سماحة وأسرة فيلم "توأم روحي" الذي ينتجه أحمد السبكي، ويخرجه عثمان أبو لبن ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وقالت الفنانة كارول سماحة، إنها اتفقت مع المنتج أحمد السبكي على سحب صوتها - الذي وضعته في تسجيل تجريبي - لأغنية بعنوان "حلم حياتي"، من تأليف صابر كامل وتلحين محمد يحيى وتوزيع أشرف محروس، ضمن الفيلم السينمائي.

وأضافت، في بيان لها، أنها لم تقتنع بالشكل النهائي للأغنية لعدم اتفاقها مع الرؤية الفنية، معربة عن أمنياتها بالتوفيق لطاقم العمل بالأغنية والفيلم.

وتواصلت "الوطن"، مع مخرج الفيلم عثمان أبو لبن، الذي قال إن كارول سماحة كان لها بعض الطلبات الخاصة بالأغنية، ولكن بعد التشاور وجدنا صعوبة في تنفيذها.

وأشار "عثمان"، إلى أن هناك مطربا سيكون هو صاحب أغنية العمل ولكن لم يتم بعد الاستقرار عليه.

أما عن الأخبار المنتشرة بطرح الفيلم خلال عيد الأضحى، نفى "أبو لبن" ذلك الأمر، مشيرًا إلى أن الفيلم سيكون خارج سباق العيد.