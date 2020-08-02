نجوم الفن يهنئون إليسا على "صاحبة رأي"

حرص عدد كبير من نجوم الفن وصناع ألبوم "صاحبة رأي" على تهنئة إليسا بطرح ألبومها الجديد "صاحبة رأي".

فكتبت الفنانة مايا دياب، عبر حسابها على تويتر: "إليسا ألف مبروك، بوسة، صاحبة رأي".

و كتب المطرب رامي جمال، عبر تويتر: "مبروك يا فنانتي وصديقتي المفضلة والجدعة.. الشغل معاكي ممتع وممتع أكتر وجودي في وسط الأسامي الجميلة، والفنانين المشاركين في صناعة ألبوم التحفة ده.. بالتوفيق يا حبيبتي وأشوفك دائما ناجحة وسعيدة وصاحبة رأي".

كتب الشاعر الغنائي محمود خيامي، عبر تويتر: "ألبوم حبيبتي إليسا.. ألبوم دسم ومنوع.. قوة اليسا إنها بتدور على كل المواضيع اللي مفيش حد بيقرب منها، مع إنه مهم في حياة البنات أو الستات عموما.. اختارت تقدم قضايا على هيئة أغاني وده شيء مهم، وأنا فرحان بالألبوم برغم عدم وجودي بأعمال، وبطل الألبوم ده.. صديقي نادر عبد الله.. عظيمة".

وكتب الملحن محمد رحيم "وفي تدوينة "من كل قلبي ألف مليون مبروك لحبيبتي الغالية النجمة والفنانة الاستثنائية في كل شيء‎.. اليسا على ألبومها الرائع اللي تعبت فيه جدا جدا علشان تقدم عمل يليق كالعادة بجمهورها في كل العالم.. ألف مبروك لها ولكل صناع العمل ولشركة روتانا وطوني سمعان، وميرنا ولينا كلنا".

كتب الشاعر أمير طعيمة، عبر تويتر: "تلقائي وبالوقت الوجع اللي أنا فيه بيروح.. وبدأت آلاقي حاجات في حياتي كتيرة أهم.. مش بشغل بالي بجزء بسيط مجروح في الروح، ده مفيش جرح بيفضل مفتوح لازم بيلم، إليسا، أمير طعيمة، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم".

كتب الملحن وليد سعد، عبر تويتر: "إليسا ألف ألف مليون مبروك على الألبوم.. بتستاهلي كل النجاح والحب والتقدير لأنك ملكة الإحساس بجد مش كلام، ودايما بنستنى ألبومك علشان نستمتع بالمحتوى الراقي اللي بتقدميه".

وكتب المطرب فارس كرم"ما رح اقدر بتويت عبّر عن محبتي لالك ولفنك.. من اول غنيّة قدمتيها كنتي مختلفة بنجاحك وبحضورك.. وبهالوقت الصعب انتي اللي عّم تشجعينا لنكفي ونغني.. الالبوم بياخد العقل.. وما تنسي انو انا من الفانز تبعك.. وانت عطول ⁧‫صاحبة_رأي ‬⁩ .. بحبِك

ألبوم إليسا يضم 10 أغان هي: "عظيمة" من كلمات نادر عبدلله وألحان محمد رحيم، و"بنحب الحياة" من كلمات نصر محروس وألحان محمد رحيم، و"هعتبرك مت" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مدين، و"وأنت قصادي" من كلمات ملاك عادل وألحان مدين، و"مُباحة" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد زعيم، و"صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب.ويتضمن الألبوم أغنية "أنا شبه نسيتك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وأغنية "حبة اهتمام" من كلمات أمير طعيمة وألحان زياد برجي، بالإضافة لأغنيتين من ألحان محمد يحيى ومن كلمات محمد القاياتي وأسامة مصطفى.