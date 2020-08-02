محمد رشاد: غنيت ما بلاش اللون ده معانا في "أراب أيدول" بسبب والدتي

قال الفنان محمد رشاد، إنه اختار غناء أغنية "ما بلاش اللون ده معانا" للمطرب الكبير محمد عدوية، بناءً على طلب والدته.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "كنت قد حضرت أغاني كثيرة، فطلبت مني أن أغنية ما بلاش اللون ده معانا، لكني ناقشتها في بداية الأمر، وخشيت أن أصنف كفنان شعبي".

وتابع: "قالتلي غني ما بلاش اللون ده معانا والموضوع هيبقى مختلف، فغنيتها ولقيت الدنيا كلها في الاستديو بتتشقلب".

وأطلق جمهور المطرب الشاب محمد رشاد، حملة لدعمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "ادعم محمد رشاد"، وذلك بعد أن ظهرت زوجته الإعلامية مي حلمي وهي تبكي في فيديو، عند علمها باحتمالية الحجز على منزل الزوجية بسبب مشاكل رشاد الفنية.

بداية القصة كانت بعد نجاح رشاد في الموسم الثاني من برنامج أراب آيدول عام 2014، وتوقيعه عقد عمل مع المنتج هاني محروس لإنتاج أغاني وألبومات غنائية، والعقد حصري لمحروس حتى عام 2022، وبشرط جزائي يقدر بنصف مليون دولار.

تباطأ كلا الطرفين في تنفيذ العقد، ولم يخرج الألبوم الأول لرشاد في السنة الأولى مع محروس، ولذلك حاول الفنان ساموزين التعاقد مع رشاد وإنتاج أعمال غنائية له، ومن هنا بدأت أزمة رشاد مع هاني محروس وحاول عدد كبير من الفنانين التدخل لحل الأزمة ولكن بدون جدوى.

مع تفاقم الأزمة أصدر هاني محروس بيانًا يكشف فيه عن الأزمة، وأن رشاد لم يلتزم ببنود العقد المبرم بينه وبين الشركة المنتجة له، لذلك قرر حذف أغانيه من على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها أغنية إحساسي التي أهداها لزوجته.

واستند هاني محروس على ذلك بحكم محكمة بأن رشاد ليس له الحق في إصدار أي أغنية حتى عام 2022.