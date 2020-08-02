16 قتيلا في هجوم لبوكو حرام شمال الكاميرون

قال مسؤول محلي إن مسلحين يشتبه أنهم من جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة قتلوا 16 شخصا على الأقل وأصابوا سبعة آخرين في هجوم بقنبلة يدوية على مخيم للنازحين في شمال الكاميرون يوم الأحد.

وقال رئيس البلدية، مجيويه بوكار، إن مهاجمين ألقوا قنبلة يدوية في الساعات الأولى من يوم الأحد على مجموعة من الناس أثناء نومهم في مخيم للنازحين بقرية نجوتشوى. وأضاف أن المخيم يؤوي زهاء 800 شخص.

وتقع القرية في منطقة موزوجو القريبة من الحدود النيجيرية في أقصى شمال الكاميرون.

وأبلغ سكان محليون بوكار أن 16 شخصا قتلوا. وفي وقت سابق قال مسؤول أمني إن عدد القتلى 15. وقال الاثنان إن المصابين نقلوا إلى مستشفى قريب.

وقال بوكار ”المهاجمون وصلوا برفقة امرأة كانت تحمل القنبلة للمخيم“ مضيفا أن القتلى بينهم نساء وأطفال وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وأوضح بوكار أن الشهر الماضي شهد نحو 20 حادث اعتداء وهجمات لمسلحين يشتبه أنهم من الإسلاميين.

وتقاتل جماعة بوكو حرام منذ نحو عشر سنوات من أجل إقامة خلافة إسلامية مقرها نيجيريا.

وكثيرا ما يمتد العنف، الذي أودى بحياة 30 ألف شخص وشرد ملايين آخرين، من نيجيريا إلى الكاميرون والنيجر وتشاد المجاورة.

وفي يونيو حزيران العام الماضي اجتاح نحو 300 مسلح يشتبه أنهم من بوكو حرام جزيرة في بحيرة تشاد في أقصى شمال الكاميرون وقتلوا 24 شخصا بينهم 16 من جنود الكاميرون المتمركزين في نقاط تابعة للجيش.