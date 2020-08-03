حظك اليوم الإثنين 3-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الدلو يتميز بحبه للاستقلالية وتجنب التقييد في الحياة الشخصية، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

تنافر القمر والشمس يطالبك اليوم بالصبر والمرونة أمام المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل في برجك.. قاوم ميلك للعصبية وعليك بالصمود أمام الضغوط.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان طلعت زين، ويوافق تاريخ ميلاده 14 فبراير.