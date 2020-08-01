حظك اليوم السبت 1-8-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يتجنب مواليد برج الدلو الدخول في المشكلات ويكره المواجهة، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

هذه الفترة تستطيع أن تُحرز تقدما إذا كنت تعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للتأمل ويساعدك ذلك على ترتيب أفكارك، فقط لا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.