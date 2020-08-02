إليسا: ألبوم "صاحبة رأي" في الأسواق خلال أيام

أعلنت المطربة إليسا، أن ألبومها الجديد "صاحبة رأي" سوف يكون في المتاجر والأسواق خلال أيام.

وكتبت اليسا عبر تويتر "ستكون نسخ الالبوم متاحة قريباً في المتاجر الرسمية. تأكد من الحصول على النسخة الأصلية سوف تعلن هذا الأسبوع روتانا موعد طرحة

ويضم ألبوم إليسا 10 أغان هي: "عظيمة" من كلمات نادر عبدلله وألحان محمد رحيم، و"بنحب الحياة" من كلمات نصر محروس وألحان محمد رحيم، و"هعتبرك مت" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مدين، و"وأنت قصادي" من كلمات ملاك عادل وألحان مدين، و"مُباحة" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان أحمد زعيم، و"صاحبة رأي" من كلمات أسامة مصطفى وألحان سامر أبو طالب.ويتضمن الألبوم أغنية "أنا شبه نسيتك" من كلمات أمير طعيمة، وألحان وليد سعد، وأغنية "حبة اهتمام" من كلمات أمير طعيمة وألحان زياد برجي، بالإضافة لأغنيتين من ألحان محمد يحيى ومن كلمات محمد القاياتي وأسامة مصطفى.