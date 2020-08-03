حظك اليوم الإثنين 3-8-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحوت يتميز بطيبقة قلبه وما يحمله في داخه من حنان، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الصحة.. لا تبالغ في إظهار قوتك واعتنِ بصحتك ولا تظهر خططك أو مشاعرك واعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك أن تتجنب الزهو بنفسك ولا تعلن عن أفكارك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.