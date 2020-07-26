مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروري بطريق رأس غارب

لقي شخص مصرعه اليوم الأحد، وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 10 طريق رأس غارب الغردقة. وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى غارب المركزي، فيما رفض المصاب نقله للمستشفى وأخذ الإسعاف إقرارا منه على ذلك.

وكانت غرفة عمليات البحر الأحمر تلقت إخطارا، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 10، طريق رأس غارب - الغردقة، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين مصرع شخص جرى نقله لمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي، بينما أصيب شخص آخر ورفض نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.